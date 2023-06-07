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كيان الاحتلال يدرس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

كيان الاحتلال يدرس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون إن مستشار الأمن الصهيوني، تساحي هنغبي، يزور الرباط في الوقت الذي تبحث فيه حكومة نتنياهو إمكانية إعلان الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

العالم-الاحتلال

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه ويقترح إعطاء المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا لكن جبهة البوليساريو تطالب باستفتاء على حق تقرير المصير.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "رويترز" إن اتخاذ "إسرائيل" موقفا فيما يتعلق بالصحراء الغربية قد يؤدي إلى ترقية كاملة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب لتتحول بعثاتها الدبلوماسية وهي مكاتب اتصال معينة حاليا، إلى سفارات مع احتمال إبرام اتفاقية تجارة حرة في المستقبل.

وامتنعت وزارة الخارجية الصهيونية عن التعليق، لكن مصدرا في حكومة نتنياهو قال إن مجلس الأمن القومي يناقش الأمر.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن رئيس الأمن الصهيوني تساحي هنغبي اجتمع يوم الأربعاء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل إضافية.

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كيان الاحتلال يدرس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

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