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هاشتاغ.. حياة العمال المغربيين في خطر + فيديو

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

الرباط (العالم) 2023.06.08 – لا يبدو أن الأحوال المعيشية في المغرب مرضية بالنسبة للمواطنين.. غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دفع بنقابيين وأعضاء نقابات عمالية إلى الاحتجاج في الشارع، بينما تخطت ديون المغرب عتبة المئة مليار دولار.

العالم المغرب

تعليقات كثيرة واحتجاجات على مواقع التواصل أيضا في ظل غلاء المعيشة في المغرب.. "إيمان سليماني" علقت: المغرب على شفى حفرة من الانهيار الاقتصادي.. الإعلام العربي والغربي يصف الوضع المغربي بالخطير جدا، خاصة بعد تفاقم الديون التي بلغت مئة مليار دولار لأول مرة في التاريخ، وعدم قدرة المغرب على السداد، مما يزيد من التضخم و غلاء المعيشة، وإلى غياب السيادة الوطنية.

أحمد شتوان" بدوره علق: البطالة في المغرب في تصاعد مستمر، وما زاد الطينة بلة هو تفاقم الديون الخارجية وغلاء المعيشة بسبب هشاشة الاقتصاد، وهو ما انعكس سلبا على سوق الشغل في المملكة.

أما "ميليسا" فغردت: بعد تفاقم الديون التي بلغت مئة مليار دولار لأول مرة في التاريخ في ظل عدم قدرة نظام المخزن على السداد مما يزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية للمواطن المغربي المغلوب على أمره.

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