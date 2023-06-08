هاشتاغ.. المجتمع الأميركي والمثلية + فيديو

العالم – الأميركيتان

لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، هل الدعم الأميركي على مستوى الحكومات والشركات وتكتلات الصناعة والتجارة هو بهدف كسب أرباح مالية، أم هو عقلية وأيديولوجية مترسخة في تفكير الكثيرين في المجتمع الأميركي؟ أم هو بسبب الإثنين معا؟

كثيرون تناولوا هذه القضية في تعليقاتهم على مواقع التواصل.. ومن هذه التعليقات نقرأ هذا التعليق من "جنان": مقاطعات كبيرة في الولايات المتحدة بأنفسها تدعم المثلية حتى المحافظ الذي يسمى Governor يختاروه مثلي ووزراء وقساوسة ومدرسين لدرجة حكام دول أصبحوا مثليين.. ويفرضوا على المشاهير فرض إلزامي لعمل أدوار المثلية.

"ثويني الشمري" بدوره علق: الدولة العظمى المهيمنة على أكثر من نصف العالم تفتقد المبادئ والأخلاق وتدعو إلى شي تنكره البهائم.

وأخيرا مع "سعد داوود" الذي تساءل: سؤال يتبادر في ذهني لأستتذتنا الكرام أصحاب العقول والفكر السديد، لماذا هذه الأيام إصرار الولايات المتحدة الأميركية على نشر المثلية الجنسية بكل الطرق؟

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