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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من بلدة بيتا جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من بلدة بيتا جنوب نابلس
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 فلسطينيا من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت ثمانية منازل ومغسلة ومشغل ألمنيوم، واعتقلت 16 فلسطينيا من البلدة، كما احتجزت المواطن عبد إبراهيم الجاغوب (38 عاما) لعدة ساعات.

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية المعتقلون، هم: وليد عبدالله عديلي (28 عاما)، ومحمد خيري أبو زيتون (20 عاما)، وفايز عزت حمايل (52 عاما)، ونجله جهاد (28 عاما)، ومراد نايف حمايل (28 عاما)، وعودة صبيح حمايل (29 عاما)، ومنصور أحمد حمايل (31 عاما)، وأحمد عوض حمايل (65 عاما)، وعماد أحمد إدريس (29 عاما)، ورائد حسن قواريق (23 عاما)، وحاتم إسماعيل حمايل (21 عاما)، وسالم حمدان حمايل (24 عاما)، وبراء جميل حمايل (25 عاما) وشقيقه ضياء (27 عاما)، وراجح صالح خضر (21 عاما)، وعبادة عبد المنعم دويكات (32 عاما).

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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من بلدة بيتا جنوب نابلس

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