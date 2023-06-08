وزارة الأسرى: هدم منازل الأسرى عار سيلاحق الاحتلال

العالم - فلسطين

وأكدت وزارة الأسرى، في بيان لها صباح اليوم الخميس، أن هذا السلوك سيبقى عارا يلاحق الاحتلال وحكومته الفاشية.

وقالت:” إن هذه السياسة الاجرامية تعكس فشل الاحتلال وعجزه عن مواجهة الأسرى داخل السجون، ولن تنجح في كسر إرادة أسرانا الأبطال أو النيل من صمودهم، وشعبنا سيواصل طريقه نحو الحرية والتحرير”.

ودعت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية للتدخل العاجل والخروج عن صمتهم وممارسة دورهم المطلوب، لوقف جريمة هدم المنازل التي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعت أبناء شعبنا للالتفاف حول عائلة الأسير الفروخ وتضميد جراحها.

هذا و فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في حي رام الله التحتا، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.