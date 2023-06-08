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شاهد.. مراسل العالم يكشف ما حصل في رأم الله

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وتفجير منزل عائلة الأسير إسلام الفروخ بتهمة تنفيذ عمليتين قتل فيهما مستوطنان في القدس المحتلة العام الماضي.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم قناة العالم الإخبارية في رأم الله "فارس الصرفندي"، إن قوات الاحتلال إاقتحمت برفقة عشرات الآليات عدة أحياء في المدينة، وحاصرت منزل الأسير في حي رام الله التحتا قبل تفجيره، واندلعت على الفور اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وأضاف، أن ستة عشر فلسطيني اصيبوا بينهم صحافيان بالرصاص الحي والمعدني لقوات الاحتلال في حي رأم الله.

وأشار مراسل العالم الى أن قوات الاحتلال عند مغادرتها من حي رام الله أطلقت بشكل عشوائي المئات من القنابل الغازية السامة على كافة المنازل، مما أدى إلى إصابة مئات الفلسطينيين بحالات الاختناق.

واوضح مراسل العالم، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بزعم أنهم مطلوبون للأجهزة إسرائيلية، كما تم تهديم منزل عائلة ماهر الهشلمون في أريحا.

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