أهم عناوين الصحف الايرانية اليوم الاربعاء 08 يونيو 2023

كيهان ..

تخبط أمريكي غاضب إزاء إزاحة ايران الستار عن الصاروخ فتاح البالستي الفرط صوتي.

ابرار..

الوزير أمير عبد اللهيان.. قدرات ايران على الردع ضمان للأمن والإستقرار في المنطقة .

جمهوري اسلامي ..

أجواء إدانة شعبية واسعة في المغرب تنديدا بزيارة رئيس الكنيست الصهيوني للرباط.

عصر ايرانيان ..

الكنيست يدرس مخططا لتقسيم المسجد الأقصى للإستحواذ على القسم الأعظم منه وقبة الصخرة .

جوان ..

موسكو وكييف تواصلان تبادل الإتهامات بشأن مسؤولية تفجير سد كاخوفكا بمنطقة خيرسون .

اطلاعات ..

ميدفيديف يلوح بقرب قيام روسيا بعمليات لإسقاط نظام الرئيس الأوكراني زيلنسكي بكييف.

ارمان ملي ..

إحتدام المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم وأنباء عن إستهداف سفارات أجنبية .

مردم سالاري ..

الحشد الشعبي يوجه ضربات قاصمة لفلول "داعش" وخلاياه النائمة بثلاث محافظات عراقية .

رسالت ..

ايران وإحتمال الإنضمام لمنظمة بريكس الإقتصادية الدولية بعضوية البرازيل وروسيا والصين والهند.

سياست روز ..

إستمرار وتيرة تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية وسعر الذهب في السوق الإيرانية .

قدس ..

وقوع انفجار ضخم غامض في مصنع للصناعات العسكرية في جنوب فلسطين المحتلة ..

ايران ..

صحف لبنانية تتحدث عن دعم حزب الله وحركة أمل ترشيح سليمان فرنجية للمنصب الرئاسي.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها(رهان باكو على كيان يغرق )..

العجيب في الامر على صعيد العلاقات بين جمهورية اذربيجان والكيان الصهيوني, هو ان هذه الجمهورية تعلق امالا عريضة بشكل غريب على مستقبل علاقاتها مع هذا الكيان في الوقت الذي لم يعد كبار المسؤولين الصهاينة انفسهم بما فيهم رئيس هذا الكيان يُخفون مخاوفهم من قرب زواله وانهياره.

"إن تصريحات سفير جمهورية أذربيجان بواشنطن بشأن ما وصفه بمستقبل العلاقات الإستراتيجية بين باكو وتل أبيب تعكس رؤية سطحية تماما"

رؤية تخاطر بتعريض علاقات هذه الجمهورية مع جيرانها للخطر بتحويل اراضيها الى ميدان تصول وتجول فيه مخابرات هذا الكيان المحتضَر .

خراسان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( خيرسون تحت الماء)..

دمرت انفجارات غامضة جانبا من سد كاخوفكا على نهر دنيبرو في مقاطعةِ خيرسون جنوب اوكرانيا وغمرت مياه السد عشرات القرى والاف المنازل ومساحات شاسعة في هذه المقاطعة وسط مخاوف من تاثيرات بيئية خطيرة.

"روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإتهامات بشأن مسؤولية تفجير سد كاخوفكا وما سببه حتى الآن من تبعات بيئية وإنسانية خطيرة"

ان موسكو تؤكد ان اوكرانيا تقف وراء تفجير هذا السد الذي يقع في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية, وهناك رؤية اخرى تطرحها كييف ويدعمها الغرب تحمّل روسيا المسؤولية على اعتبار ان تفجير السد يعيق تقدم القوات الاوكرانية في هجومِها المضاد. وبالطبع هناك مطالبات من قبل بلدان تلعب دور وساطة بفتحِ تحقيق دولي في الحادث. لكنَ المسألة هنا هي انه بغض النظر عمَّن يقف وراء الامر فأنَّ استمرار الحرب يحمل معه مخاطر وقوع المزيد من الدمار وينبغي للمجتمع الدولي التحرك لايجاد ارضية صلبة لبدء مفاوضات للسلام انطلاقا من اسس منطقية وواقعية.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يحمل عنوان ( الإمارات وموضوع شراء منظومات عسكرية من الكيان )..

صحف عبرية في تل ابيب تحدثت مؤخرا عن وجود مباحثات بين الكيان والامارات بشأن رغبة ابوظبي في شراء منظومات دفاع جوي من الكيان , وحسب هذه الصحف ..

"المفاوضات بين الإمارات والكيان تجري منذ أسابيع وتدور حول محور رغبة أبوظبي بشراء منظومة سبايدر وكذلك منظومة ايرون بيم"

نظام سبايدر للدفاع الجوي نظام متحرك فيما يعمل نظام ايرون بيم بالليزر, وتشارك شركة رافائل وشركة الصناعات الفضائية في الكيان في هذه المفاوضات مع الجانب الاماراتي .ويبدو حسب الصحف العبرية ان لتل ابيب مطالب سياسية الى جانب القضايا المالية, وهي مطالب تراهن على وساطات اماراتية لتطبيع العلاقات بين الكيان ودولٍ اسلامية بجنوب شرقي اسيا.

كيهان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( جمهورية أذربيجان والوقوع بنفس خطأ أوكرانيا ) تحدثت صحيفة كيهان عن العلاقات الوطيدة بين هذه الجمهورية والكيان الصهيوني , مشيرة لتصريحات لسفير باكو بواشنطن ضد ايران , وتقول الصحيفة ..

جمهورية اذربيجان المجاورة فتحت ابوابها على مصراعيها امام الكيان الصهيوني وفسحت المجال امامه لاقامة مراكز تجسس ومواقع عسكرية في اراضيها في تهديد صارخ للامن والاستقرار بمنطقة جنوب القفقاس ولايران بشكل خاص .

"إن باكو تصعد الأجواء مع ايران في مواكبة مع الكيان الصهيوني في حسابات خاطئة تحمل مؤشر الوقوع بنفس خطأ أوكرانيا"

اوكرانيا تجاهلت الواقع الذي تفرضه جغرافية مجاورتها بحدود طويلة مع جار كبير, وعمدت للاستعانة بقوى اجنبية وبدلا من ان تحل خلافاتها مع هذا الجار انطلاقا من رؤية المصالح المشتركة والامن المشترك, وحدث بعدها ما حدث. ان على جمهورية اذربيجان الجارة الاحتكام للغة العقل والمنطق والرهان على تعزيز جسور العلاقات مع بلدان الجوار وخاصة ايران وحل اي مشاكل وسوء تفاهمات محتملة عبر الحوار المبني على المصالح المشتركة والامن الاقليمي المشترك بدلا من الرهان على اية قوى اجنبية وخاصة الكيان الصهيوني .