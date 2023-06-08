قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان

العالم - قطر

وجددت الخارجية القطرية، في بيان لها، "التأكيد على موقف دولة قطر الراعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال".

وأضاف البيان أن "الخارجية أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف في السودان، الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.

وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت بتدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.

وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات لا تزال مستمرة رغم الهدنة.

وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.