شاهد.. تداعيات كارثة تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن تدمير السد سيؤثر سلبا على الأمن الغذائي العالمي نظرا لتدمير آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية وانهيار نظام الري في مناطق دنيبرو وخيرسون وزاباروجيا.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فأجرى اتصالا هاتفيا مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث دعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن تفجير السد.

وتؤكد السلطات سواء الروسية أو الأوكرانية أن المدنيين يواجهون ظروف صعبة للغاية، وقد تم بالفعل إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنكوبة فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين في منازلهم بانتظار وصول المساعدات الإنسانية لهم.

ميدانيا اتهمت السلطات الروسية القوات الأوكرانية باستهداف مقاطعة بيلغورود مؤكدة سقوط عشرين قذيفة غراد على أحياء سكنية متفرقة دون أن تسفر عن سقوط إصابات.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قوات بلاده تصدت لثماني محاولات لاختراق دفاعاتها في باخموت، وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة.

في المقابل أكدت كييف أن قواتها في باخموت تحولت من موقع الدفاع إلى الهجوم، وأنها تقدمت ما بين مئتين إلى الف ومئة متر في مناطق مختلفة من المدينة.

ونفى أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف تصريحات مسؤولين روس بشأن بدء الهجوم المضاد لقوات بلاده، وقال إنه لدى بدء الهجوم فإن الجميع سوف يرونه.