آثار حرائق الغابات في كندا تصل أميركا والبيت الأبيض يحذر

العالم - خاص بالعالم

ودعا البيت الأبيض الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث الهواء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "نشجّع الجميع في المناطق المتضررة على التنبّه للظروف المحلية، احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير.. الأوضاع تشكل مثالا مقلقا على الطرق التي يؤثّر من خلالها التغيّر المناخي على حياتنا".



وأعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية في بيان أن أكثر من مئة مليون أميركي مشمولين بتحذيرات على صلة بتردّي نوعية الهواء من جراء الحرائق الكندية.

وتشمل التحذيرات غالبية أراضي شمال وشرق الولايات المتحدة من شيكاغو شمالا وحتى أتلانتا جنوبا.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل جودة هواء سيئة للغاية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، فضلا عن كبار السن، والأطفال والمراهقين.

وقد أصدرت 13 ولاية أميركية الأربعاء تنبيهات بهذا الخصوص، وألزمت المواطنين بالبقاء داخل منازلهم. كما أدت أعمدة الدخان إلى التأثير بشكل محدود على الرحلات الجوية في منطقة نيويورك أمس.

من جانب آخر، تواصل السلطات في مقاطعة كيبيك الكندية التي تحوّلت إلى بؤرة لحرائق الغابات، عمليات الإجلاء، ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحرائق التي خرجت أكثر من نصفها عن السيطرة.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليشكره على الدعم المهم في مكافحة الحرائق.

وأرسلت الولايات المتحدة عناصر إطفاء وتجهيزات إلى كندا للمساعدة في إخماد الحرائق، كما وصل المئات من رجال الإطفاء الأمريكيين إلى كندا وهناك المزيد في طريقهم إلى هناك.

وقال فرانسوا لوجو رئيس وزراء إقليم كيبيك، إن أكثر من 500 من رجال الإطفاء يكافحون النيران، آملا في وصول 500 آخرين في الأيام القليلة المقبلة من الأقاليم المجاورة وكذلك من فرنسا والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا والمكسيك.