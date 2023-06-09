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تركيا: تعيين رئيسة جديدة للبنك المركزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

لطالما أرق تركيا ملف الاقتصاد، شهور قضتها البلاد في تراجع لليرة وارتفاع للتضخم، الآمال عُلقت على ماحملته الوعود الانتخابية من اصلاح للأوضاع الاقتصادية المتراجعة.

العالم - خاص بالعالم

انتهت الانتخابات وشُكلت الحكومة لكن تراجع الليرة لمستويات غير مسبوقة لم يتوقف، لتتخطى الليرة حاجز 23.5 مقابل الدولار.

يقول محمد شيمشيك وزير الاقتصاد التركي الحاظي بثقة المستثمرين والأوساط الشعبية أيضاً أن فريقه سيعيد سياسة وصفها بالعقلاتية للتعامل مع الملف الاقتصادي المتراجع، لكنه يؤكد أن الأزمة الاقتصادية بحاجة الى الوقت لاصلاحها.


جزء من الازمة الازمة الاقتصادية وفق مايرى مراقبون هو عدم الاستقرار في البنك المركزي ، استقرار يُتوقع أن يعيده تعيين خفيظة اركان والتي عينت مؤخراً رئيسة جديدة للبنك المركزي.

الآمال المعلقة في تركيا على تحسين الاقتصاد تُصدم بالتراجع المستمر في سعر صرف الليرة، تراجع يُخشى أن يساهم أكثر في ارتفاع التضخم الذي بات يؤرق المواطنين هنا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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