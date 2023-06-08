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ميدالية فضية لإيران في رمي المطرقة ببطولة شباب آسيا لألعاب القوى

ميدالية فضية لإيران في رمي المطرقة ببطولة شباب آسيا لألعاب القوى
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أحرز الرامي الإيراني مهدي هفت جشمه الميدالية الفضية في مسابقة رمي المطرقة في الدورة العشرين من بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب 2023 التي تستضيفها مدينة جي تشيون بكوريا الجنوبية.

العالم - إيران

وفي المرحلة الأخيرة من مسابقة رمي المطرقة لبطولة آسيا لألعاب القوى للشباب، سجل هفت جشمه رقما قدره 63.96 مترا ليحتل المركز الثاني محرزا الميدالية الفضية.

واحتل الكويتي محمد خان المركز الأول بتسجيله 64.78 مترا، فيما حل الكوري الجنوبي جانغ يونغ مين في المركز الثالث بتسجيله 59.22 مترا.

وفي وقت سابق فاز الإيراني محمد رضا ضيائي بميدالية برونزية في مسابقة رمي القرص، وحلّ سمير إقبال في المركز الثالث في سباق 3000 متر حواجز.

وفي قسم السيدات فازت نازنين فاطمة عيديان بالميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز.

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