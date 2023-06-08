ميدالية فضية لإيران في رمي المطرقة ببطولة شباب آسيا لألعاب القوى

العالم - إيران

وفي المرحلة الأخيرة من مسابقة رمي المطرقة لبطولة آسيا لألعاب القوى للشباب، سجل هفت جشمه رقما قدره 63.96 مترا ليحتل المركز الثاني محرزا الميدالية الفضية.

واحتل الكويتي محمد خان المركز الأول بتسجيله 64.78 مترا، فيما حل الكوري الجنوبي جانغ يونغ مين في المركز الثالث بتسجيله 59.22 مترا.

وفي وقت سابق فاز الإيراني محمد رضا ضيائي بميدالية برونزية في مسابقة رمي القرص، وحلّ سمير إقبال في المركز الثالث في سباق 3000 متر حواجز.

وفي قسم السيدات فازت نازنين فاطمة عيديان بالميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز.