باختصار.. الرباط وتل أبيب ومناورات الأسد الأفريقي

العالم - باختصار

ونحو 8 آلاف عسكري من القوات المغربية والأمريكية إلى جانب لواء غولاني بالجيش الصهيوني. ولواء غولاني قوات النخبة بجيش الكيان الذي ينفذ بإستمرار عمليات خاصة بالضفة وضد قطاع غزة.

وسيجري لواء غولاني تدريبات مشتركة مع القوات المغربية والأمريكية حسب وزارة الحرب بتل أبيب.

كما سيجري تدريبات لحرب شوارع ومهاجمة مواقع تحت الأرض, أي لرفع جهوزيته ضد الفلسطينيين.

وشارك كيان الاحتلال كمراقب بمناورات الأسد الأفريقي بالمغرب العام الماضي, لكنه يشارك بلواء النخبة الآن.

وبالتزامن.. قامت وزيرة النقل بالكيان"ميري ريغيف" بزيارة الرباط , كما يزورها رئيس الكنيست" أمير أوحانا.

ويسرع المغرب والكيان وتيرة تعاونهما بجميع المجالات منذ إعلان تطبيع العلاقات ديسمبر 2020 .