الذكاء الاصطناعي يحول الأصوات إلى نصوص لضعاف السمع

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تم إطلاق منصة عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي تقدم خدمات تحويل الصوت إلى نص في الصين حتى يمكن لضعاف السمع من قراءة الخطب التي يتم إلقاءها خلال مؤتمرات الفيديو وأحداث البث المباشر والدورات عبر الإنترنت.

وتوفر المنصة ترجمات في وقتها لهذه الأنشطة عبر الإنترنت من خلال تطبيق الاتصال "DingTalk".

وأطلقت الجمعية الصينية للصم وضعاف السمع هذه المنصة المتاحة حالياً في أكثر من 80 مدينة بالصين.

وقال يانغ يانغ رئيس الجمعية، إن التكنولوجيا تستطيع مساعدة الناس الذين يعانون من الاعاقات السمعية في الحصول على المعرفة بشكلٍ أفضل وتحسين حياتهم الاجتماعية.

ومن جانبه، قال شياو شيويه مدير DingTalk، إنه سيتم تطوير خدمات التعرف والترجمة الثنائية للغتين الصينية والانجليزية بشكلٍ أكبر في المنصة مع عرض النصوص المترجمة على شاشات الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وأظهرت بيانات أن في الصين ما يزيد عن 20 مليون شخص يعانون من ضعف السمع.