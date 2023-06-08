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بلينكن: نعمل لتوسيع عمليات التطبيع مع "اسرائيل"

بلينكن: نعمل لتوسيع عمليات التطبيع مع
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان بلاده تعمل من اجل توسيع عمليات التطبيع مع كيان الاحتلالِ الإسرائيلي.

العالم- الامريكيتان

وشدد بلينكن اثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض على تقوية العلاقات بين الرياض وواشنطن.

واكد ان بلاده تعمل من اجل توسيعِ عمليات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره قال وزير الخارجية السعودي انه بدون وجود سلام مع الفلسطينيين فإن أي تطبيعٍ مع "إسرائيل" ستكون فائدته محدودة، مضيفاً اَن بلاده تقود جهودا لإحلالِ الاستقرار في السودان.

ويترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض لما يسمى التحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

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