الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أول صورة وفيديو واضحين لطاعن الأطفال في فرنسا

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

انتشرت صورة واضحة لللاجئ السوري الذي طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية.

العالم- اوروبا

وانتشرت صورة واضحة للمعتدي، لابساً قميصا أسود وسروالا قصيرا، ومعتمراً ما يشبه الكوفية. كما بدا بشكل غير واضح وشم على رجل الشاب البالغ من العمر 32 عاماً.

بالتزامن اعلنت النائبة العامة لين بونيه-ماتيس للصحافيين، أن اللاجئ السوري الذي طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية، اليوم الخميس، لم يتحرّك "بدافع إرهابي".

فقد أوضحت أنه لا يوجد دليل على دوافع إرهابية حتى الآن في هجوم أنيسي.

كما أشارت إلى أن أحد الأطفال الأربعة الذين جرحوا بالاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرا، فيما يبلغ اثنان عامين، وأكبرهم ثلاث سنوات.

وكان المدعي العام المحلي أوضح بوقت سابق أن طفلاً ألمانياً عمره أقل من عامين، وآخر بريطانياً عمره عامان، بالإضافة إلى صغيرين فرنسيين (أخ عمر عامان وأخت عمرها 3 سنوات)، أصيبوا في الهجوم الذي وقع في حديقة عامة ببلدة أنيسي الفرنسية.

كما أكد أن الأطفال الأربعة أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم، بالإضافة إلى مسن يبلغ 78 عاما حالته خطرة، وشخص آخر إصابته غير خطرة.

يشار إلى أن الشرطة الفرنسية كانت كشفت أن المهاجم مواطن سوري، يتمتع بوضع "اللاجئ القانوني" في البلاد.

في حين كشفت مصادر مطلعة أنه يدعى عبد المسيح.ح، ويبلغ من العمر 32 عاماً، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ودفع هذا الهجوم المرعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إدانته بأشد العبارات، مؤكدا أنه عمل جبان، مضيفا أن البلاد في حالة من الصدمة.

روابط ذات صلة

آخر تفاصيل حادث الطعن الجماعي في فرنسا

حادث طعن في فرنسا: 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قناة العالم ترصد قصة إعدام الاحتلال للطفل التميمي على لسان عائلته

شاهد.. أول صورة وفيديو واضحين لطاعن الأطفال في فرنسا

المقداد سيزور الرياض يوم السبت

وزير الخارجية القطري: لا مواقف لنا ضد سوريا وندعم الحل السياسي

بلينكن: نعمل لتوسيع عمليات التطبيع مع "اسرائيل"

رئيسي: التغلب على التحديات عبر بناء إيران قوية