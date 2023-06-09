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وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني يتباحثان العلاقات بين البلدين

وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني يتباحثان العلاقات بين البلدين
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف ، هاتفيا، لعلاقات الثنائية، واكدا على ضرورة الخروج من سوء الفهم ووضع العلاقات بين البلدين على المسار الطبيعي والمتناسب مع حسن الجوار والمصالح المشتركة.

العالم - ِإيران

واستعرض وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان ، حسين أمير عبداللهيان وجيحون بايراموف ، آخر اوضاع العلاقات الثنائية في محادثة هاتفية جرت مساء الخميس.

وفي هذه المكالمة الهاتفية الطويلة، أكد الطرفان على ضرورة استمرار المشاورات وتبادل الوفود الفنية والمتخصصة في مختلف المجالات بهدف حل المشكلات حتى تحقيق النتيجة.

واعتبر الطرفان الإدارة الصحيحة للفضاء الإعلامي بانها بناءة ، واستعرضا آخر القضايا بين البلدين ، واكدا على ضرورة الخروج من سوء الفهم ووضع العلاقات بين البلدين على مسار طبيعي وبما يتماشى مع حسن الجوار والمصالح المشتركة للبلدين.

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وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني يتباحثان العلاقات بين البلدين