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مصرع 4 أشخاص اثر السيول في إيران

مصرع 4 أشخاص اثر السيول في إيران
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد شؤون العمليات بمنظمة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر الايراني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة أردستان بمحافظة اصفهان (وسط) ومدينة أهر بمحافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب) نتيجة السيول التي اجتاحتهما والكثير من مناطق البلاد يوم الخميس.

العالم - إيران

وقال مرتضى مراد بور في تصريح له : ان 13 ألفا من رجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر يقدمون المساعدة اللازمة للمنكوبين في مناطق اجتاحتها السيول في محافظات أصفهان وطهران وسمنان وزنجان واذربيجان الشرقية.

وتابع، إنه في محافظة طهران ، اجتاحت السيول مدينة فيروزكوه بعد هطول أمطار اليوم ، ووفقًا لإعلان ادارة المدينة، فقد تم إخلاء قرية كوهسار لمنع حدوث مخاطر على حياة سكانها ، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ ستستمر في هذه المدينة.

وقال مراد بور: في مدينة شاهرود بمحافظة سمنان ، أدت الامطار الغزيرة إلى إغراق بعض المنازل والطرق.

وقال نائب شؤون العمليات بمنظمة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الاحمر: في مدينة أردستان بمحافظة أصفهان ، وبعد هطول أمطار غزيرة ، وقعت فيضانات في قريتين ، مما أدت للاسف الى مصرع 3 اشخاص اثر عدم رعايتهم لشروط الامان ومكوثهم في ضفاف احد الانهر، ومع استمرار هطول الامطار تجري عملية تفريغ الوحدات السكنية من مياه السيول.

وأضاف: في محافظة أذربيجان الشرقية، غمرت المياه أيضًا مدينة أهر ، مما أدى إلى وقوع أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في مسار الفيضانات ، وللأسف فقد طفل هذه الأسرة حياته.

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