تايوان تفعل دفاعاتها الجوية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنه بدءًا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.

وأضافت أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16 وقاذفات H-6 وطائرات نقل عسكرية YU-20 وطائرات استطلاع أواكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الطائرات الصينية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوي جنوبي شرق تايوان قبل عبورها إلى غرب المحيط الهادئ.

وأكدت الوزارة أن الجيش التايواني يراقب الوضع عن كثب، وأرسل طائراته وسفنه البحرية، كما تم تفعيل أنظمة الصواريخ الأرضية "للرد على هذه الأنشطة".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترًا ازدادت حدّته في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تبادل زيارات بين مسؤولين تايوانيين وأمريكيين.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.