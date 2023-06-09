الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

تايوان تفعل دفاعاتها الجوية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة

تايوان تفعل دفاعاتها الجوية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قامت تايوان، اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمتها الدفاعية بعد رصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في منطقة الدفاع الجوي في الجزيرة.

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنه بدءًا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.

وأضافت أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16 وقاذفات H-6 وطائرات نقل عسكرية YU-20 وطائرات استطلاع أواكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الطائرات الصينية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوي جنوبي شرق تايوان قبل عبورها إلى غرب المحيط الهادئ.

وأكدت الوزارة أن الجيش التايواني يراقب الوضع عن كثب، وأرسل طائراته وسفنه البحرية، كما تم تفعيل أنظمة الصواريخ الأرضية "للرد على هذه الأنشطة".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترًا ازدادت حدّته في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تبادل زيارات بين مسؤولين تايوانيين وأمريكيين.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

روابط ذات صلة

شاهد.. سفينة صينية تزعج القوات الأميركية في مضيق تايوان

الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقية تجارية 

الجيش الصيني يرفع حالة التأهب بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان

مرض النسيان عند "الرئيس بايدن"حينما يحذر الصين بشأن تايوان!

الجيش الصيني يعلن ’التأهب العالي’

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مراسل العالم يكشف اخر التطورات المواجهات بين أهالي كفرشوبا وقوات الاحتلال

جيش لبنان نفّذ انتشارا واسعا بمحاذاة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا

تونس... حريق يلتهم 14 هكتارا من القمح

مصريون يردون بقوة على "السلام" مع كيان الاحتلال

تايوان تفعل دفاعاتها الجوية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة

الشيخ حسن شريفة: مجلس النواب أقرب بكثير من فرنسا وغيرها لانتخاب الرئيس