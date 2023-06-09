شاهد.. ما هدف الاحتلال في توتر الاجواء على الحدود اللبنانية ؟

العالم - خاص العالم

واضوح ان المقاومة طالما كان انشغالها حماية حدود الوطن وانها تريد ان يكون الجميع على وئام وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب وانتخاب رئيسا للجمهورية لا يطعن المقاومة بالظهر.

واضاف ان هناك رسائل اسرائيلية وان بعد زيارة بلينكن للسعودية فان هناك مجموعات لبنانية تراجعت عن وعودها وأيدت المنتج الامريكي في لبنان لذلك هناك بعض الترابط فيما يجري على الحدود اللبنانية وبين ما يجري في الداخل اللبناني.

وتابع ان العدو الاسرائيلي لا يمكن ان يمر مرور الكرام بخصوص ان خط الانسحاب غير الخط الحدود الدولي ، مشيرا الى انه لا يوجود حدود مع هذا الكيان غير المعترف به ولا وجود له.

واوضح ان حسب الحدود الافتراضيه ربما يريد العدو الاسرائيلي ان يكسب بخربطة الاوراق اللبنانية اكثر وتكريس الوضع على الحدود اللبنانية.

وقال ان كيان الاحتلال مكشوف لدينا لذا يمكنا اتخاذ الاجراءات لصده ، لكن ما يخزي وجود بعض الادوات في لبنان وهي من تعيق فهم اللبنانيين لما يجري من امور.

وبخصوص الجيش اللبناني فاكد ان الرسالة واضحة من قبل الجهة اللبنانية وان الجيش اللبناني من كل الطوائف والفئات والمشارف اللبنانية وكله واقف على الحدود بقيادته وجنوده. لايمكن للاسرائيلي تمر المخططات والصفقات عبر تلك التخريبات على الحدود اللبنانية .

المزيد بالفيديو المرفق..