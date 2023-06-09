العراق يتباحث مع 'بلينكن' حول مستحقات ايران المالية المترتبة على بغداد

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، ذكرت الخارجية في بيان ان "فؤاد حسين التقى، وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن، على هامش الإجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ ضد 'داعش' الذي تنعقد أعماله في ‫الرياض، إذ ‬جرى خلال اللقاء بحث مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل التعاون في شتى المجالات".

وتطرق الوزيران إلى "المستحقات الماليَّة للحكومة الإيرانيَّة على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء من الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكيَّة على المصارف الدوليَّة ومن ضمنها المصارف العراقيَّة".