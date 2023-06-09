عشرات الألاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وقالت مصادر مقدسية: إن نحو 55 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

يأتي ذلك وسط دعوات فلسطينية لمواجهة مشروع القانون الذي قدمه عضو كنيست الإحتلال عن حزب الليكود “عميت هليفي” لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الفصائل دعوات للشعب الفلسطيني لتعزيز الرباط في ساحات الأقصى وتصعيد كل أشكال الاشتباك والمواجهة للتصدي لعدوان الاحتلال وتدفيعه ثمن ممارساته الإجرامية، خاصة بالعمليات البطولية في قلب الكيان.