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مراسل العالم : الامور عادت الى طبيعتها بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال ادت الى اصابة مواطنين بحالات اختناق

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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