إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.

وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح، أعقبها انطلاق مسيرة نحو بؤرة “إيفتار” الاستيطانية المقامة على الجبل.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.

وأوضحت جمعية ‏الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 13 إصابة بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس.‏

وامتدت المواجهات إلى بلدة قريوت جنوب نابلس، بعد أن اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة نبع قريوت.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان ومطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وخرجت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد وسط القرية، وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال بمنطقة عصيدة في بيت أمر شمال الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين.