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رويترز عن الأمم المتحدة: مقتل عنصر في قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين في هجوم شمالي مالي

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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