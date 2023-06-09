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القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعلن موافقتها على مقترح هدنة برعاية سعودية امريكية لمدة 24 ساعة تبدأ اعتبارا من 6 صباحا غدا السبت

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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