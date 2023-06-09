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وكالة الانباء العراقية: البرلمان يؤجل عقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة إلى السادسة مساءً

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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