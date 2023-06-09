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البيت الابيض ينفي معرفة الرئيس الامريكي جو بايدن بشأن قضية الرئيس السابق دونالد ترامب مسبقا ، ويرفض التعليق على التحقيقات

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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