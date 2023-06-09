بمشاركة سوريا...البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه الدائمة في القاهرة

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية قال إبراهيم في القاهرة: “هناك ترحيب عربي كبير بالوجود السوري ضمن فعاليات البرلمان العربي، وهو ترحيب جماعي يعطي دفعة قوية لأن نعمل معا لتطوير واقعنا العربي وتنظيماتنا الجماعية ومنها البرلمان العربي”.

ولفت إبراهيم إلى ضرورة العمل الجماعي لإخراج كل التنظيمات الإرهابية من كل الاراضي العربية مؤكداً أن القضية الفلسطينية تبقى قضية مركزية للعرب جميعا.

وأشار إلى أن "البرلمان العربي ناقش خلال اجتماعات لجانه اليوم الجمعة قضية الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية مؤكداً ضرورة إنهاء هذا الاحتلال."

ولفت الوفد السوري المشارك إلى أهمية تبادل الرؤى والنقاشات للوصول إلى الطرق الصحيحة التي تخدم الشعب العربي في مختلف أقطاره.

وناقشت اللجان الدائمة للبرلمان العربي عدة قضايا من بينها الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي والشؤون المالية والقانونية والتربوية والثقافية.

كذلك ناقش البرلمان العربي خلال اجتماعاته سبل التعزيز الاقتصادي بين البلدان العربية وصولاً لتكامل عربي ينهض على علاقات اقتصادية وسوق عربية مشتركة.

ضم الوفد السوري أيضاً كلا من أعضاء مجلس الشعب غادة إبراهيم ووحيد الزعل والشيخ جابر الخرفان وسارة بطرس.