حكومة العراق حريصة على بناء علاقات اقتصادية واعدة مع جميع دول العالم

العالم- العراق

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزير التجارة أثير داود الغريري وصل على رأس وفد من ممثلي الوزارات العراقية والجهات ذات العلاقة إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة استعدادا لانعقاد اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة بدورتها الثانية".

وأضاف البيان، أن" وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط كانت قد استقبلت الوزير الغريري والوفد المرافق له من وكيل وزارة التجارة وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة استعدادا لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا العراقية المصرية المشتركة للفترة من 10-13 حزيران الجاري".

وأشار البيان إلى، أن" اللجنة العليا تبدأ باجتماعات الخبراء للتباحث على المستوى الفني، ثم يترأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين".

وأكد الغريري بحسب البيان: "حرص الحكومة العراقية وضمن برنامجها الانفتاح على كل دول العالم لبناء علاقات اقتصادية واعدة وعلى مختلف الأصعدة ومنها مصر وبما يحقق طموح الشعبين الشقيقين".

وتابع البيان، أن "وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، رحبت بالوزير الغريري والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر بحسب تعبيرها"، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العمل الجاد تنفيذا لتوجيهات قادة البلدين للانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب وتحفيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة".

يذكر أن" انعقاد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة بدورتها الثانية، يأتي لتطوير العلاقات مع مصر على المستويات كافة؛ لتعزيز جهود التنمية المشتركة، وذلك عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عقدت عام 2020 بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة مع عقد ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين".