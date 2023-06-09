الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حكومة العراق حريصة على بناء علاقات اقتصادية واعدة مع جميع دول العالم

حكومة العراق حريصة على بناء علاقات اقتصادية واعدة مع جميع دول العالم
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير التجارة العراقية أثير داود الغريري، اليوم الجمعة، حرص الحكومة العراقية الانفتاح على جميع دول العالم لبناء علاقات اقتصادية واعدة.

العالم- العراق

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزير التجارة أثير داود الغريري وصل على رأس وفد من ممثلي الوزارات العراقية والجهات ذات العلاقة إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة استعدادا لانعقاد اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة بدورتها الثانية".

وأضاف البيان، أن" وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط كانت قد استقبلت الوزير الغريري والوفد المرافق له من وكيل وزارة التجارة وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة استعدادا لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا العراقية المصرية المشتركة للفترة من 10-13 حزيران الجاري".

وأشار البيان إلى، أن" اللجنة العليا تبدأ باجتماعات الخبراء للتباحث على المستوى الفني، ثم يترأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين".

وأكد الغريري بحسب البيان: "حرص الحكومة العراقية وضمن برنامجها الانفتاح على كل دول العالم لبناء علاقات اقتصادية واعدة وعلى مختلف الأصعدة ومنها مصر وبما يحقق طموح الشعبين الشقيقين".

وتابع البيان، أن "وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، رحبت بالوزير الغريري والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر بحسب تعبيرها"، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العمل الجاد تنفيذا لتوجيهات قادة البلدين للانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب وتحفيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة".

يذكر أن" انعقاد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة بدورتها الثانية، يأتي لتطوير العلاقات مع مصر على المستويات كافة؛ لتعزيز جهود التنمية المشتركة، وذلك عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عقدت عام 2020 بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة مع عقد ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين".

روابط ذات صلة

مجلس نواب العراق يعقد جلسته الخاصة باستكمال الموازنة الثلاثية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان باتصال هاتفي التعاون في مجال الطاقة

حكومة العراق حريصة على بناء علاقات اقتصادية واعدة مع جميع دول العالم

بمشاركة سوريا...البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه الدائمة في القاهرة

بالفيديو.. حرائق غابات كندا تؤدي إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء في أمريكا

رئيسي: حاضرون في الاقتصاد العالمي رغم أنف الكثيرين

بالفيديو... اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في نابلس