هدوء حذر بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار في السودان

العالم - خاص بالعالم

حيث قال سكان وشهود عيان ان أصوات المدافع في المدينة والاشتباكات اختفت كما توقف كذلك القصف وتحليق الطيران بعد أن بدأ وقف إطلاق النار في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للسودان.



وتأتي الهدنة الجديدة التي مدتها اربعة وعشرين ساعة بوساطة جديدة للولايات المتحدة الامريكية والسعودية بعد سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان.

ووفق بيان من الوساطة السعودية الأميركية، فإن الاتفاق هدفه وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف، والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.

هذا وكان الجيش السوداني اعلن موافقته على الهدنة وقال انها مراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها الشعب جراء العمليات الجارية مشددا على احتفاظه بحق التعامل مع أي خروق قد يرتكبها من اسماهم المتمردون.

كما تعهدت قوات الدعم السريع بالالتزام التام باتفاق وقف النار آملة أن يفي الجيش بتعهداته حسب وصفها وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين.

الى ذلك قالت ووسائل اعلام محلية أن حركة خجولة عادت إلى الطرقات والشوارع في العاصمة السودانية بعد ساعات من دخول الهدنة القصيرة حيز التنفيذ، مضيفة ان العاصمة الخرطوم شدت هدوءا حذراً وحركة نزوح للمواطنين باتجاه شمال أم درمان ومناطقها الغربية مشيرة ان العديد من الاسر بدات ايضا خركة نزوح الى مدن وولايات اخرى تحسبا لعودة الاشتباكات والقتال.

هذا وقد ادى النزاع المسلح بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في الى مقتل أكثر من الف وثمانمئة شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح كما تسبّب الصراع بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من خمسمئة ألف عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

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