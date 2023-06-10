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مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار بالصومال

مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار بالصومال
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون في انفجار ذخائر قديمة غير منفجرة في الصومال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية "سونا".

العالم - افريقيا

وكتبت الوكالة: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصا، وأصيب 53 نتيجة انفجار قذيفة لم تنفجر في وقت سابق ... في مقاطعة شبيلي السفلى". لافتة إلى أن معظم الضحايا هم من الأطفال.

وقد وقع الحادث صباح يوم الجمعة عندما كانت مجموعة من الأطفال تلعب في مورالي، وهي بلدة في مدينة كوريولي الواقعة في مقاطعة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وقال المحافظ إبراهيم مالابو في وقت سابق إن ما لا يقل عن 22 طفلا قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة وربما قذيفة هاون، بحسب ما نقلته حينها "بي بي سي".

وبذلك ألقى المحافظ باللائمة على "حركة الشباب" التي نفت بدورها أي مسؤولية لها فيما حصل.

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مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار بالصومال

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