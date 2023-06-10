كفر شوبا ..أرض فيها رجال مقاومون وشجعان !

العالم - لبنان

ورحبت رواد مواقع التواصل الإجتماعي من حضور الشعب اللبناني للدفاع عن حدود البلاد أمام الصهاينة.

وكتب حساب الناشط علي عباس بموقع تويتر : كان يدخل "إسرائيل" اراض لبنان بلا حسيب والدولة نايمة لكن الأن يبني العدو جدار فاصل من خوفه قوة جيش_شعب_مقاومة!

كما أشار حساب فاطیما جکور الى دور رجال المقاومة في الدفاع عن لبنان و كتب : كل البلدان عندها سلاح بس مش كلها عند رجال..

بدورها استغربت صحيفة يديعوت أحارونوت الصهيونية من شجاعة الجنود اللبنانيين في مواجهة الدبابات الإسرائيلية وكتبت : حادثة غير معتادة عند الحدود مع لبنان.. جندي لبناني يوجه RPG نحو دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي في كفرشوبا

هذا و أشاد حساب الناشط راجي بالوحدة بين الشيعة والسنة في لبنان أمام غطرسة العدو الصهيوني و نشر صورة لصلاة الجماعة الوحدوية بين الشيعة والسنة في كفرشوبا.

كما تداول رواد مواقع التواصل لحظة إصابة مصور قناة العالم الفضائية في كتفه بقنبلة مسيلة للدموع أطلقها الاحتلال خلال اشتباكات كفرشوبا.

لحظة الإصابة