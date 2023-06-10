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شاهد.. السجاد الإيراني تحفة فنية منقطعة النظير

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تعد صناعة السجاد أحد أهم الفنون الإيرانية وهي جزء أساسي من الثقافة المحلية العريقة كما تعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد في العالم.

العالم - مراسلون

اشتهرت بفنونها عبر التاريخ وعلى الرغم من وسعة عالم الفن الا الفن فيها له رونق خاص، احدى هذه الفنون هو حياكة السجاد اليدوي في ايران فهو بمثابة قطعة فنية فاخرة من خيرات الطبيعة.

في ايران، هناك مثل شعبي يقول: "البيت الذي لا يوجد فيه سجادة، هو بيت بلا أثاث"، وذلك تعبيراً عن أهميّة صناعة السّجاد الإيراني، وخصوصا اليدوية منها، وامتلاكها أهمية، تاريخيا وثقافيا وفنيا واقتصاديا، حتى صارت تساهم في إيصال رسائل سياسية، ضمن حدود البلاد، وحول العالم.

لطالما عرفت ايران بصناعة وحياكة السجاد عبر العهود السحيقة، وتميزت بالتصاميم التراثية وألوانها المتنوعة، حتى اصبحت صلة وصلٍ بين إيران والدول الأخرى.

هذه الرسوم ليست مجرد نقوش عادية بل هي رموز تروي تراث حضارة بأكملها، تميزت بها ايران من خلال جودة الصنع وتصاميمها المنقطة النظير وألوانها الجذابة.

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