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شاهد.. مروج "ايران فوبيا" يصاب بمتلازمة ايران

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أکد مدير موقع الخنادق الالکتروني د. محمد شمص ان کیان الاحتلال بعد سنین من ترویج ايران فوبيا، أصبح اليوم مصاباً بمتلازمة ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. شمص في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان جريدة "اسرائيل هيوم" تقول ان ايران لاتحتاج الی قنبلة ذرية في اليد، فلديها قنبلة ذرية علی الشجرة استطاعت من خلالها ان تحقق الردع في مواجهة اسرائيل".

وبيّن د. شمص ان الاسرائيليون يعتقدون ان کيانهم أصبح اليوم مردوعاً وغيرقادر علی مواجهة ايران ليس فقط نووياً بل علی مستوی التفوق العسکري ايضاً.

وأوضح ان "اسرائيل" اصبحت مردوعة من قبل ايران في عدة جبهات بفضل دعم ايران للمقاومة في عدة جبهات، ففي معرکة ثأر الاحرار في غزة فشل نتنياهو في ترميم صورة الردع لجيش الاحتلال، کما أصبح مردوعاً من جانب لبنان وعموماً هناک 5 جبهات عجز الاحتلال في مواجهة حتی واحدة منها.

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