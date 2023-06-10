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وزير الدفاع الإيراني يعلن زيادة الصادرات وإنتاج المنتجات العسكرية

وزير الدفاع الإيراني يعلن زيادة الصادرات وإنتاج المنتجات العسكرية
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الإيراني إننا سجلنا زيادة في الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة ضعفين في إنتاج السلع والخدمات المدنية، وزيادة بنسبة 81 في المائة في الإنتاج العسكري العام الماضي.

العالم - ايران

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، خلال ملتقى كبار مدراء وزارة الدفاع، إن وزارة الدفاع لديها عدة أهداف تتماشى مع تعزيز القوة العسكرية، من بينها زيادة إنتاج المنتجات والخدمات العسكرية والمدنية، وتعزيز قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاعية والالكترونية والدبلوماسية الدفاعية مع التركيز على بناء القدرات في التصدير.

وأشار إلى أداء وزارة الدفاع في العام الماضي، وقال أشتياني: بفضل جهود وزارة الدفاع، سجلنا زيادة في الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة ضعفين في إنتاج السلع والخدمات المدنية، وزيادة بنسبة 81 في المائة في الإنتاج العسكري العام الماضي، وإن شاء الله، سيستمر هذا المسار بقوة.

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