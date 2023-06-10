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الصحة الإيرانية: وفاة شخص و 35 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: وفاة شخص و 35 إصابة جديدة بكورونا
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة شخص و 35اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و612الفا و 165 شخصا ومجموع الوفيات 146 الفا و282 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 367 الف و 318 شخصا.

و اضاف: يخضع 74 مريضاً مصاباً بكورونا للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات و حتى الآن، تم إجراء 56 مليون و 749 ألف 733 اختبارًا لكورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155مليوناً و 536 آلافاً و 783 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 65 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و383 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا) ولا توجد مدينة في حالة الحمراء والبرتقالية.

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الصحة الإيرانية: وفاة شخص و 35 إصابة جديدة بكورونا