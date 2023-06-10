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بالفيديو.. اندلاع حريق في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر فلسطينية محلية باندلع حريق في بلدة سلوان بالقدس المحتلة قبل قليل.

العالم - فلسطين

وتداولات وسائل الاعلام مقطع فيديو يظهر اندلاع وتصاعد السنة الدخان.

يتبع...

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