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الصحاف :حققنا نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران

الصحاف :حققنا نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحّاف أن وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.

العالم - العراق

وقال المتحدث إن “وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض،أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران”.

وأضاف أن “وزير الخارجية اجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني للغرض نفسه”.

وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق اليوم السبت الإفراج عن جزء من مستحقات إيران في العراق قائلا: تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يُدفع أيضًا مقابل توريد السلع الأساسية.

وتابع: البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار.

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الصحاف :حققنا نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران

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