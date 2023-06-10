الحسابات الخاطئة لبعض الحكومات الاوروبية نابعة من معلومات مغلوطة مناوئة

العالم - ايران

وتلقى الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، مساء السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي امانويل ماكرون استغرق 90 دقيقة، بحث خلاله الرئيسان سبل تنمية العلاقات الثنائية، فضلا عن التطورات الاقليمية وكذلك مفاوضات إلغاء الحظر الجائر على ايران.

وفيما يرتبط بتنمية العلاقات الثنائية، أشار السيد رئيسي الى الحسابات الخاطئة لبعض الحكومات الاوروبية بشأن الشعب الايراني، واعتبرها نابعة من وقوع هذه الحكومات في فخ المعلومات المغلوطة للجماعات الارهابية والانفصالية والمناوئة، مؤكدا ضرورة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ السيادة الوطنية.

يتبع..