الرئيس الإماراتي يصل تركيا ويلتقي أردوغان

العالم - الامارات

وذكرت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.

وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

يرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كل من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسؤولين الإماراتيين الآخرين.

وفي سياق متصل، شهد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في 3 مارس/ آذار الماضي، توقيع بلديهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتكاملة.‏

وبموجب الاتفاقية، "سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، الأمر الذي يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا"، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري.

كما ستخلق الاتفاقية نحو 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الإماراتي، ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي، وستدخل التنفيذ بعد تصديق الإجراءات، وستتم خلال 3 إلى 6 أشهر، بينما التنفيذ خلال عام، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.