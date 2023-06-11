مواجهات في كفر قدوم واعتداءات للمستوطنين في الخليل

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين من مستوطنة “قدوميم” المقامة عنوة على أراضي بلدة كفر قدوم، تجمعوا بالقرب من جبل الكدان شمال البلدة بحماية من جنود الاحتلال، في محاولة لاقتحام المنطقة، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات، وتصدى لهم الشبان وأجبروهم على التراجع.

وفي السياق، اعتدت مجموعة من المستوطنين، مساء أمس السبت، على الأهالي في حارة جابر وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين رشقوا لأهالي بالحجارة في حارة جابر، واعتدوا عليهم بالضرب.

وكثف المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، هجماتهم على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأبرزها: اللبن الشرقية وبرقة وجالود وسبسطية وقصرة، وأخرى.

من جانبٍ آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله محمود صابر الجربوع، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.