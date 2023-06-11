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الاشتباكات تتجدد في السودان بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة!

الاشتباكات تتجدد في السودان بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة!
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر إعلامية قبل قليل من اليوم الأحد،عن سماع دوي انفجارات قوية جنوب أم درمان وذلك  بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة بين الجيش والدعم السريع.

العالم - السودان

فقد انتهت صباح اليوم الأحد الهدنة التي امتدت لأربع وعشرين ساعة بين طرفي الصراع في السودان. إذ منحت هدنة اليوم الواحد التي دخلت حيز التنفيذ صباح أمس، سكان الخرطوم متنفّسا نادرا منذ بدء المعارك قبل نحو شهرين.

ومنذ بدء النزاع في نيسان/ أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو"حميدتي"، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار سرعان ما كان يتمّ خرقها من الطرفين.

ومنحت هدنة الساعات الأربع والعشرين بين طرفي القتال في السودان سكان الخرطوم هدوءًا نسبيًا لم يشهدوه منذ بدء المعارك قبل نحو شهرين، حتى خلال الاتفاقات السابقة التي خرقها الجانبان.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ عند السادسة صباحا (04:00 غرينتش) من يوم السبت. وطوال اليوم، أفاد سكان في العاصمة وكالة "فرانس برس" أن الهدوء في مختلف أنحائها حلّ مكان أصداء القصف أو الاشتباكات أو الطيران الحربي.

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