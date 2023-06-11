هل ستنجح الهدنة الامريكية السعودية في السودان؟

وقال اسماعيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": انه رغم الوساطة الامريكية والسعودية لتجميد القتال باعلان هدنة والالتزام بها الى حد ما من اجل التأسيس لما بعدها، بانه لم يتغير شيئاً على ارض الواقع، باعتبار ان طرفي القتال بالسودان لم يتنازلا لحد الآن والتي ادت الى فشل جميع المبادرات السابقة.

واوضح، ان طرفي القتال في السودان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) مازالت لديهما خطوط حمراء، وكلا الطرفين يحاول الايحاء امام الرأي العام السوداني والعالمي بان الاشكالية في موضوع وقف اطلاق النار يقع على الطرف الآخر، ورأى انه لو كان هناك تأثير للمبادرة الامريكية السعودية لما وصلت الامور في السودان بفرض عقوبات على كلا الطرفين، بل ان مجرد ذهاب الولايات المتحدة بفرض عقوبات يعني انها تحاول تضغط لا ان تحل الامور.