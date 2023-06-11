بالفيديو..راع لبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية بجسده

العالم- لبنان

وأقدم سائق الجرافة على الاعتداء بجرافته على الراعي اللبناني خلال محاولته منعها من تنفيذ أعمال التجريف.وحاول الراعي إسماعيل ناصر خلال تصديه للجرافة إيقاف عملها خلال عملية تجريف تقوم بها ــ في أرضه المحتلة ــ بحجة العمل خلف خط الإنسحاب.

وأثار هذا الموضوع ردود فعل متعددة في مواقع التواصل الإجتماعي حيث غرد عباس محمد كاتبا: "مزارع لبناني يتصدى لجرافة تابعة لجيش العدو في الأراضي اللبنانية المحتلة. القناة 14 العبرية: آلية هندسية تابعة للجيش "الإسرائيلي" تردم الرمل على عربي عند الحدود اللبنانية بعدما حاول تحدي قوات الجيش. انه صموووود لمن لا يعرف معنى قلب الاسد فليشاهد".

كما كتبت شيرين عبد الله " مزارع لبناني بطل أوقف عمل جرافة للعدو الاسرائيلي في كفرشوبا يا حبيبي يا جنوب".

وفي سياق متصل غرد ناصر الناصر" مواطن لبناني يقف بوجه جرافة تابعة للاحتلال الاسرائيلي حاولت تجريف أراضي في مزارع شبعا وكفر شوبا جنوب لبنان ؟؟ واجهها وبقي صامدا رغم أنها جرفت الرمال نحوه الى أن غرق نصف جسمه في التراب ولم يستسلم !! حاول جندي الأمم المتحدة أن يثنيه لكنه أصر على موقفه، وبقي يواجهها بالحجارة لكي تتوقف !! انه العز والشموخ".