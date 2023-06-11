بالفيديو..صاحب الفخامة إسماعيل ناصر!

العالم- لبنان

واستعاد ذلك مشهد المناضلة الأميركية في غزة الشهيدة راشيل كوري، وفيما الجرافة تلتهم تراب أرضه، تقترب مسبباتها منه أكثر، وهو يتلو آيات الصمود حتى الشهادة، لكن إسماعيل يدرك أن الزمن قد تغيّر.

فالاحتلال أضعف من أن يتحمل دمه ويغامر، وأعجز من أن يسدّد فاتورة حرب قد تشعلها شهادة اسماعيل، وتراجعت الجرافة وتوقفت واستسلم الاحتلال لإرادة إسماعيل.

يشار إلى أنه في موقف بطولي يترجم حقيقة "صاحب الحق سلطان"، تصدى راع لبناني الاربعاء الماضي لجرافة إسرائيلية، بجسده، في مرتفعات بلدة كفرشوبا الجنوبية، فأقدم سائق الجرافة على الاعتداء بجرافته على الراعي اللبناني خلال محاولته منعها من تنفيذ أعمال التجريف.

وحاول الراعي إسماعيل ناصر خلال تصديه للجرافة إيقاف عملها خلال عملية تجريف تقوم بها ــ في أرضه المحتلة ــ بحجة العمل خلف خط الإنسحاب.

بعد ذلك واجه أهالي كفرشوبا اعتداءات الجرافة الاسرائيلية في المنطقة المحتلة، وسط استنفار لقوات الاحتلال.

بدوره أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إتصالاً هاتفياً بالمزارع إسماعيل ناصر حيا فيه وقفته البطولية والشجاعة دفاعاً عن أرضه وتراب وطنه في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي المتمادي في عدوانيته في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكداً أن شعباً يمتلك مثل هذه الإرادة الصلبة لا بد انه منتصر والإحتلال الى زوال.