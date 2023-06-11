سقوط 'مسيّرتين' في منطقة كالوغا الحدودية الروسية

العالم - روسيا

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، عن شابشا قوله في صفحته على "تلغرام": "سقطت مسيّرة فى منطقة جوكوفسكى بالقرب من قرية ستريلكوفكا.

وبحسب معلومات تمهيدية، فلم تقع هناك إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ مكان الحادث".

وفيما بعد أضاف: "في الليلة الماضية تم العثور في منطقة ميدينسكي في الغابة على موقع تحطم شيء، يفترض، أنه مسيّرة.

ولم تقع إصابات ولا أضرار. تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".

ولا يعد الحادث الأول من نوعه في مقاطعة كالوغا، ففي صباح الخامس من يونيو الجاري، سقطت مسيّرتان على مسافة 299 و283 كيلومترا من الطريق السريع "إم 3".

وتحطمت إحدى المسيرتين على بعد 7 كيلومترات من قرية غيزدرا على بعد 220 كيلومترا من حدود الدولة، في حين سقطت الثانية على بعد 4/1 كيلومتر من قرية أوستي وعلى بعد 197 كيلومترا من حدود الدولة.