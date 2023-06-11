امين العاصمة طهران يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع 'متروبوليس'

العالم - ايران

ويرافق امين العاصمة طهران في هذه الزيارة، لطف الله فروزندة نائب امين العاصمة للشؤون المالية والاقتصاد الحضري، ومهدي عباسي رئيس لجنة التخطيط العمراني في المجلس البلدي لمدينة طهران.

متروبوليس هي منظمة دولية غير حكومية تعمل لتحقيق أهداف غير ربحية وبدون انتماء سياسي.

إدارة وقضايا المدن الكبرى في العالم هي في بؤرة اهتمامات متروبوليس. هذه المنظمة هي أيضًا جزء من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG).

تأسست المنظمة المذكورة في عام 1984 بمبادرة من بلدية باريس وبدأت العمل في مونتريال (كندا) في عام 1985.

الهدف الرئيس من Metropolis هو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المدن الكبيرة من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال توجيه الشبكة العالمية للمدن الكبرى ومراقبة مسار التنمية للمناطق الحضرية الهامة في العالم.

منذ عام 1992 ، أصبحت بلدية طهران عضوًا في المنظمة العالمية للمدن الكبرى ، وتعد مدن طهران ومشهد وتبريز أعضاء فيها.