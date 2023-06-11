قائد الثورة: كل من يريد إيران قوية يجب أن يهتم بالصناعة النووية

العالم - ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله صباح اليوم الاحد، جمعا من علماء وخبراء ومسؤولي قطاع الصناعة النووية في البلاد في حسينية الامام الخميني (ره) ، أن التحدي النووي الذي دام 20 عاما أظهر أنه لا ينبغي الوثوق بالوعود، وقال: لقد خلق الأعداء لنا تحديا نوويا لمدة 20 عاما لأنهم يعرفون أن الحركة في مجال الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي في البلاد.

وتابع شماحته قائلا: ذريعة السلاح النووي كذبة وهم يعرفون ذلك ، ولا نريد أن نتجه نحو صنع السلاح النووي بناء على تعاليمنا الاسلامية، وإلا لما تمكّنوا من إيقافه كما لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا النووية حتى الآن.

يتبع ..