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قائد الثورة: كل من يريد إيران قوية يجب أن يهتم بالصناعة النووية

قائد الثورة: كل من يريد إيران قوية يجب أن يهتم بالصناعة النووية
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

صرح قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، ان الصناعة النووية هي أحد المكونات الأساسية والمهمة لقوة واقتدار البلاد مضيفا كل من يريد إيران قوية، كل من يحب إيران ، كل من يحب الجمهورية الإسلامية ، كل من يحب الشعب ويريد قوة هذا البلد ، يجب عليه دعم هذا الجزء من الأنشطة العلمية والبحثية والصناعية .

العالم - ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله صباح اليوم الاحد، جمعا من علماء وخبراء ومسؤولي قطاع الصناعة النووية في البلاد في حسينية الامام الخميني (ره) ، أن التحدي النووي الذي دام 20 عاما أظهر أنه لا ينبغي الوثوق بالوعود، وقال: لقد خلق الأعداء لنا تحديا نوويا لمدة 20 عاما لأنهم يعرفون أن الحركة في مجال الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي في البلاد.

وتابع شماحته قائلا: ذريعة السلاح النووي كذبة وهم يعرفون ذلك ، ولا نريد أن نتجه نحو صنع السلاح النووي بناء على تعاليمنا الاسلامية، وإلا لما تمكّنوا من إيقافه كما لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا النووية حتى الآن.

يتبع ..

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