استشهاد سوري وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

العالم- سوريا

وذكرت مصادر محلية لـوكالة "سانا" السورية أن طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم الأحد عملية إنزال جوي واسعة، بمساندة مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة به في قرية صلهام جنوب شرق الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بمحاذاة الحدود السورية العراقية، رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحي ميليشيا “قسد” طوقوا القرية، وفتحوا النار على الأهالي الذين حاولوا مغادرة القرية خوفاً على حياتهم، ما أدى إلى استشهاد سوري وإصابة آخرين.